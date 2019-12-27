بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي الأوضاع في ليبيا وسوريا

موسكو - أ ش أ

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع أعضاء مجلس الأمن الفدرالي، اليوم الجمعة، الأوضاع في ليبيا وسوريا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف - حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية- إن المشاركين في الاجتماع بحثوا، على ضوء الاتصالات الهاتفية التي أجراها بوتين مع عدد من نظرائه الأجانب، "الوضع في سوريا، مع التركيز على مشكلة تصاعد الأنشطة الإرهابية في إدلب".

وأضاف أن الاجتماع تناول أيضا الأوضاع في ليبيا، حيث دعا المشاركون إلى دعم الجهود الدولية الرامية إلى التسوية في هذا البلد.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن الاجتماع تم بمشاركة كل من رئيس الوزراء، دميتري مدفيديف، ورئيسة مجلس الاتحاد (الشيوخ)، فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس مجلس الدوما (النواب)، فياتشيسلاف فولودين، ورئيس إدارة الكرملين، أنطون فاينو، وسكرتير مجلس الأمن الفدرالي، نيقولاي باتروشيف، ووزير الداخلية، فلاديمير كولوكولتسيف، ووزير الدفاع، سيرجي شويغو، ومدير هيئة الأمن الفدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ومدير هيئة الاستخبارات الخارجية، سيرغي ناريشكين، ووزير الخارجية، سيرجي لافروف، والمبعوث الرئاسي الخاص لحماية البيئة والمواصلات، سيرجي إيفانوف.