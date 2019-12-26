للمرة الأولى منذ 97 عامًا.. السعودية تشهد "كسوفًا حلقيًا" (صور)

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القاهرة- وكالات:

رصدت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" وعدد من المختصين ومراكز الرصد والفلك، صباح الخميس، ظاهرة "الكسوف الحلقي" النادرة التي شهدتها محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية.

وذكرت "واس" أن الظاهرة بدت واضحة من جبل الشعبة في محافظة الأحساء السعودية، حيث بدأ مسار الكسوف الحلقي مع شروق الشمس بالمملكة في المنطقة التي تبعُد 180 كيلومتر غرب مدينة الدمام، وذلك للمرة الأولى منذ 97 عامًا.

وكانت مدينة الهفوف بالأحساء أول منطقة مأهولة بالسكان واقعة في الخط المركزي لمسار الكسوف، حيث تمكن الراصدون من رؤية الكسوف الحلقي مع شروق الشمس لمدة دقيقتين و59 ثانية، بحسب "واس".

وطالبت وزارة التعليم السعودية بتأخير المدارس حفاظا على سلامة الطلبة.

وأعلنت رئاسة شؤون الحرمين بالسعودية إقامة صلاة الكسوف في 7:00 صباح اليوم الخميس (بالتوقيت المحلي) اقتداء بسنة النبي محمد في مثل هذه الظواهر.

وتجمهر عدد من المهتمين في المملكة بمتابعة الظواهر الفلكية النادرة خلف التلسكوبات والنظارات الواقية من أجل متابعة الظاهرة التي تحدث للمرة الأولى منذ 97 عامًا.

وحدث آخر كسوف حلقي شهدته المملكة عام 1922. وسيكون الكسوف الحلقي المقبل عام 2049.