كشف المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، عن الشخص الذي يأتمنه على أسراره، مؤكّدًا أن مديرة مكتبه، التي ترافقه منذ عام 1986، هي الأقرب إليه في هذا الجانب، قائلًا: "كل أسراري مع مديرة حياتي اللي هي معايا من سنة 86، مدام وفاء، عندها كل حاجة، يعني كل أسراري سواء خاصة أو اللي في الشغل، وبديها كل أسراري. وبيسموها في الشركة المرأة الحديدية، الدراع اليمين."

وأوضح ساويرس أن مديرة مكتبه تمتلك جميع أسراره، سواء الخاصة أو المتعلقة بالعمل، واصفًا إياها بأنها "الذراع اليمنى"، بينما يُطلق عليها داخل الشركة لقب "المرأة الحديدية".

وأضاف "ساويرس" في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "رحلة المليار" على قناة "النهار"، أنه لا يرى ضرورة لإطلاع إخوته على أسراره، مشيرًا إلى أن لكل واحد منهم طباعًا مختلفة وأسلوبًا خاصًا به. وأوضح أن عدم مشاركتهم في الأموال ساهم في الحفاظ على قوة العلاقة بينهم، مشيرًا إلى أن والده اتبع نفس النهج حين قام بتقسيم العمل بينهم لتفادي أي خلافات محتملة، نظرًا لاختلاف أساليبهم.

وأشار "ساويرس" إلى أن ما يجمعه بإخوته يتمثل في اللقاءات العائلية والمناسبات، حيث يحرصون على الخروج سويًا أو تناول العشاء معًا، بالإضافة إلى التجمع في الأعياد بحضور الأبناء والأحفاد.

وأكد المهندس نجيب ساويرس، أن العائلة مترابطة وقريبة من بعضها، وأن جميع أفرادها، من أبناء العمومة وغيرهم، يجتمعون في المناسبات، مؤكدًا أن روح القرب والتواصل ما زالت حاضرة بينهم.





