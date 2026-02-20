إعلان

ترامب: الرسوم الجمركية ستبقى رغم قرار المحكمة العليا

كتب : مصراوي

08:49 م 20/02/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على قرار المحكمة العليا الأمريكية بعدم قانونية الرسوم الجمركية الطارئة والشاملة التي فرضها في وقت سابق.

وقال ترامب، في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، إن قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية مخيب للآمال ومخز.

وأضاف ترمب، أن "الدول الأجنبية التي نهبتنا لسنوات طويلة سعيدة بقرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية لكنهم لن يفرحوا طويلا"، متهمًا المحكمة العليا أنها تأثرت بمصالح سياسية في حكمها.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الرسوم الجمركية ستبقى رغم قرار المحكمة العليا، لافتًا إلى أن لديه بدائل وخيارات بشأن الرسوم الجمركية.

وشدد ترامب، على أهمية الرسوم الجمركية بالنسبة للولايات المتحدة، قائلا: "هي أشبه بالأمن القومي الاقتصادي لأمريكا، ولدينا بدائل وخيارات قوية للغاية بشأن الرسوم الجمركية".

وأشار ترامب، إلى أنه لديه الحق لقطع جميع العلاقات التجارية مع أي دولة، مؤكدًا أنه سيستخدم الآن بدائل أخرى عن الرسوم الجمركية التي رفضتها المحكمة العليا.

