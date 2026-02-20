إعلان

"صفقة وشيكة".. زيلينسكي يكشف تطورات المفاوضات مع روسيا

كتب : مصراوي

09:08 م 20/02/2026

فولوديمير زيلينسكي

كتب - مصطفى الشاعر:

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وجود "أجواء بناءة" في المسار العسكري من المفاوضات مع موسكو، إلا أنه اعترف في الوقت ذاته بـ"طريق مسدود" فيما يخص ملف السيطرة على الأراضي، مؤكدا غياب أي تطورات إيجابية بهذا الشأن.

مفاوضات فبراير وتبادل الأسرى

وفي رسالة لمجموعة من الصحفيين عبر تطبيق "واتساب"، كشف زيلينسكي، اليوم الجمعة، عن توقعات أوكرانيا بعقد جولة جديدة من المفاوضات خلال شهر فبراير الجاري، تزامنا مع استمرار النقاش في المسار العسكري الذي وصفه بـ"البناء"، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وإلى جانب المسار العسكري، أعرب زيلينسكي عن أمل كييف في حسم تفاصيل "صفقة جديدة" لتبادل الأسرى مع موسكو خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة تهدف لكسر حالة الجمود الراهنة.

وفي 15 فبراير الجاري، أعلن فولوديمير زيلينسكي، عن توصل أوكرانيا إلى اتفاقات مع الحلفاء الأوروبيين لتقديم "حزم دعم جديدة" تشمل قطاعي الطاقة والدفاع، وذلك قبيل حلول الذكرى الرابعة للغزو الروسي الشامل في 24 فبراير الجاري.

وكشف زيلينسكي عن حجم الهجمات الروسية المكثفة، مشيرا إلى أن موسكو أطلقت نحو 1300 طائرة مسيرة هجومية، و1200 قنبلة جوية موجهة، بالإضافة إلى عشرات الصواريخ الباليستية، وذلك خلال الأسبوع الماضي وحده.

وتتمسك كييف بضرورة الحصول على ضمانات أمنية "ملزمة" من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين كشرط مُسبق للموافقة على أي اتفاق سلام، كما تشدد على أن إجراء أي عملية انتخابية يتطلب وقفا شاملا لإطلاق النار طوال فترة الحملة، لضمان نزاهة الاقتراع وسلامة الناخبين، وهو ما يضيف "تعقيدا جديدا" أمام الجداول الزمنية المقترحة دوليا.

فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا روسيا روسيا وأوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية

