حماس تدين استهداف جيش الاحتلال لمخيم عين الحلوة بجنوب لبنان

كتب : عبدالله محمود

09:21 م 20/02/2026

أرشيفية

كتب-عبدالله محمود:

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" العدوان الغاشم الذي نفّذه جيش الاحتلال على مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا جنوب لبنان، والذي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين، في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الاعتداءات المتواصلة على شعبنا الفلسطيني، وانتهاكِ سيادةِ لبنان الشقيق.

وقالت حماس في بيان اليوم الجمعة، إن استهداف مخيم يضم آلاف اللاجئين الفلسطينيين ويكتظ بالسكان المدنيين يمثل تصعيدًا خطيرًا واستهتارًا فاضحًا بكل القوانين والأعراف الدولية، ويعكس إصرار حكومة الاحتلال على توسيع دائرة عدوانها وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت حماس، أن الادعاءات التي يسوقها جيش الاحتلال بشأن استهداف المخيم هي ذرائع واهية لا تصمد أمام الوقائع، وأن المقر الذي تم استهدافه تابع للقوة الأمنية المشتركة المنوط بها حفظ الأمن والاستقرار في المخيم.

وحملت حماس، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا العدوان، داعية المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى تحمّل مسؤولياتهم السياسية والقانونية، والتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات ومساءلة الاحتلال على جرائمه، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة.

اللاجئين الفلسطينيين قصف مخيم عين الحلوة استهداف مخيم عين الحلوة جيش الاحتلال حماس جنوب لبنان

