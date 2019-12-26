تركيا: 7 قتلى جراء غرق قارب لمهاجرين غير شرعيين

أنقرة- (د ب أ):

أفادت السلطات التركية بمقتل 7 أشخاص جراء غرق قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين في بحيرة وان شرقي البلاد.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن بيان للسلطات في ولاية بدليس أنه جرى إنقاذ 64 شخصا آخرين كانوا على متن القارب الذي كان يقل 71 شخصا.

وأضاف البيان أن المهاجرين الذين كانوا على متن القارب قادمون من باكستان وأفغانستان وبنجلاديش.

ووفقا لبيانات وزارة الداخلية، فقد تم ضبط 268 ألف مهاجر غير شرعي في تركيا خلال عام 2018 .