مقتل وإصابة 48 شخصًا على الأقل في فيضانات بوروندي

بوجمبورا - (د ب أ)

أعلن وزير الأمن العام في بوروندي آلن جويلومي، حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت البلاد، موضحًا أن 12 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 36 آخرين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد ، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في تدفق مياه نهر كاري في العاصمة البوروندية بوجمبورا إلى المناطق المحيطة بالنهر، بعد أن فاضت المياه على ضفافه .

وظل عدد غير معروف من السكان في عداد المفقودين بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات في أحياء وينتريكوا ونياباجيرا في شمالى العاصمة بوجمبورا مساء أمس السبت.