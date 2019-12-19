البرهان يتعهد بمحاكمة كل مرتكبي جرائم الحرب في دارفور أمام الجنائية الدولية

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، محاكمة ومحاسبة كل من ارتكب جريمة فى دارفور وخاصة في حق النازحين، مضيفًا أنه في حال لم تتم المحاسبة في المحاكم السودانية يمكن اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية.

ودعا البرهان لدى مخاطبته بالقصر الجمهوري اليوم، ممثلي معسكرات النازحين بولايات دارفور في اللقاء الخاص بطرح قضاياهم، كما دعا الشعب السوداني للاعتذار للنازحين، مشددًا على أهمية استرداد حقوقهم وعودتهم إلى مناطقهم الأصلية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية.

وأكد مشاركة النازحين في مفاوضات السلام في جوبا، التي وصفها بالمشاركة الأصيلة باعتبار أن النازحين يفاوضون حول قضاياهم أصالة عن أنفسهم من أجل نيل حقوقهم التي لن تكتمل عملية السلام بدونها.

وأوضح البرهان أن السلام الذي تسعى له الدولة يشمل الشعب السوداني بكل فئاته ومكوناته.

وأكد رئيس مجلس السيادة أن حماية النازحين وممتلكاتهم وتوفير الأمن والاستقرار لهم يأتي ضمن أولويات ومسؤوليات الدولة، مشيرًا إلى الشروع فورًا في معالجة القضايا الملحة للنازحين، وإرساء قيم التسامح، وتسريع خطى انهاء الحرب في دارفور.

من جانبهم طالب النازحون بضرورة مشاركتهم في مفاوضات جوبا من أجل تحقيق تطلعاتهم في السلام الشامل، وشددوا على ضرورة توفير الأمن وفرض هيبة الدولة إضافة إلى تفعيل عمليات جمع السلاح.