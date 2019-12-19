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بوتين: من الصعب تحديد من على حق في ليبيا

04:59 م الخميس 19 ديسمبر 2019
بوتين: من الصعب تحديد من على حق في ليبيا

فلادمير بوتين

موسكو -(د ب ا):

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، وقوف بلاده على مسافة واحدة من طرفي الصراع في ليبيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن بوتين قوله، في رد على سؤال خلال مؤتمره الصحفى السنوى:"إن روسيا على اتصال مع المشير خليفة حفتر، وكذلك مع فايز السراج في ليبيا".

وأضاف بوتين بهذا الصدد: "في ليبيا من الصعب تحديد من على حق، ومن المخطئ، فالأهم اليوم هو إيجاد حل لوقف الأعمال العدائية".

وردا على سؤال لصحفي تركي حول ما تردده وسائل الإعلام الغربية بأن "روسيا تدعم الجيش الوطني الليبي، وأن المرتزقة الروس يدعمون حفتر"قال بوتين:"وهل تصدق كل ما يكتبونه في وسائل الإعلام الغربية؟ هل تصدق أي شيء؟.. اقرأ مثلاً ما يكتبونه عن الأتراك لتعرف" بحسب سبوتنيك.

بوتين ليبيا خليفة حفتر فايز السراج

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