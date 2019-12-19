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بعد إطلاق قذيفة.. الاحتلال الإسرائيلي يقلص مساحة الصيد البحري في غزة

10:43 ص الخميس 19 ديسمبر 2019
بعد إطلاق قذيفة.. الاحتلال الإسرائيلي يقلص مساحة الصيد البحري في غزة

الصيد البحري في غزة - ارشيفية

تل أبيب- (د ب أ):

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، تقليص مساحة الصيد البحري في قطاع غزة، وذلك بعد إطلاق قذيفة من القطاع باتجاه تل أبيب الليلة الماضية.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أردعي، عبر تويتر : "ردا على إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل الليلة الماضية، فقد أعلن منسق أعمال الحكومة في المناطق تقليص مسافة الصيد البحري في القطاع إلى عشرة أميال بحرية من صباح اليوم وحتى إشعار آخر".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أغار على موقع في غزة قال إنه "لإنتاج وسائل قتالية تابع لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة" ردا على إطلاق القذيفة من القطاع.

وأكد المتحدث أن "حماس تتحمل مسؤولية ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه وستتحمل تداعيات أية اعتداءات تُرتكب ضد مواطني إسرائيل".

الصيد البحري غزة الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي

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