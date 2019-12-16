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فنلندا: سنعيد أطفالنا من سوريا بأسرع ما يمكن

11:34 م الإثنين 16 ديسمبر 2019
فنلندا: سنعيد أطفالنا من سوريا بأسرع ما يمكن

سانا مارين

فنلندا - (أ ش أ)

أعلنت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، أن بلادها تسعى لإعادة أطفال الأمهات الفنلنديات اللواتي توجهن إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، بأسرع ما يمكن.

وقالت مارين، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، مساء اليوم الاثنين، إن الهدف من وراء أعمال السلطات هو حماية مصالح الأطفال في كل حال من الأحوال، مضيفة: "لسنا ملتزمين بمساعدة البالغين الذين توجهوا إلى تلك المنطقة بأنفسهم".

ومن المتوقع أن تحضر حكومة مارين جلسة استماع في البرلمان حول موضوع عودة أطفال المواطنين الفنلنديين من سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن "حزب الوسط" المتحالف مع الاشتراكيين الديمقراطيين الذين تقودهم مارين، يعارض عودة زوجات عناصر "داعش" الإرهابي إلى البلاد، لكنه يؤيد عودة الأطفال.

من جهته، يعتبر "حزب الفنلنديين" القومي المعارض عودة المحتجزين من سوريا تهديدًا على أمن فنلندا.

يذكر أن أكثر من 30 طفلاَ لـ11 امرأة فنلندية يوجدون حاليًا في مخيم الهول تحت سيطرة الأكراد على الأراضي السورية، حسب وسائل الإعلام في فنلندا.

هذا المحتوى من

Asha
سانا مارين فنلندا سوريا الأطفال
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