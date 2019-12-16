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رئيس البرلمان الليبي يطالب البعثة الأممية بسحب الثقة من السراج

08:40 م الإثنين 16 ديسمبر 2019
رئيس البرلمان الليبي يطالب البعثة الأممية بسحب الثقة من السراج

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي

التقى رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم الاثنين، غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا، وطالبه بسحب الثقة من رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

وطالب صالح، البعثة الأممية بإجراءات لإبعاد السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزي.

بدوره، اعتبر رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا غسان سلامة أن مؤتمر برلين سيسعى لرعاية اتفاق يحظى بتأييد الليبيين، مشيرا إلى أن مقترح رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح بتشكيل حكومة وطنية يمهد لاتفاق بين الليبيين.

عقيلة صالح البرلمان الليبي غسان سلامة ليبيا فايز السراج

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