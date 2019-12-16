رئيس مجلس النواب الليبي: نرفض التدخل الخارجي في البلاد

طرابلس- (أ ش أ):

قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، إنه سيتم تشكيل حكومة جديدة في ليبيا من الأقاليم الثلاثة، معربًا عن رفضه التدخل الخارجي في البلاد.

ودعا صالح، في كلمة أوردتها قناة "العربية الإخبارية" أمس الأحد، سكان طرابلس والدول الشقيقة لدعم الجيش الليبي والوقوف لجانبه، مشيرًا إلى أنه سيتم صياغة دستور جديد لليبيا وستجرى انتخابات عامة.

وطالب رئيس مجلس النواب الليبي في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة في وقت سابق اليوم بعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم بين حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وتركيا.

​