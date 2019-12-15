زلزال بقوة 3ر5 درجة يضرب شرقى إندونيسيا

جاكرتا (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 3ر5 درجة على مقياس ريختر، الأحد، ضاحية توبيلو الواقعة في جزيرة هالماهيرا بإقليم مالوكو الشمالية بشرقي إندونيسيا.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يبعد 81 كيلومترا عن غربي ضاحية توبيلو وعلى عمق 3ر109 كيلومترات. تحت سطح البحر

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية.