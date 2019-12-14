الصين تهنيء عبد المجيد تبون على الفوز برئاسة الجزائر

بكين - أ ش أ

هنأت الصين اليوم السبت، الرئيس الجزائري الجديد عبدالمجيد تبون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأول الخميس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ - في تصريح له اليوم -"نعتقد أن الانتخابات الناجحة في الجزائر ستكون ذات أهمية كبيرة لاستعادة الاستقرار والتنمية هناك "..مضيفا : "إن الشعبين الصيني والجزائري لديهما أواصر صداقة عميقة، ونحن ندعم دائما الجزائر في انتهاج مسار التنمية الذي يتماشى مع ظروفها الوطنية وسنعمل مع الجانب الجزائري من أجل إحراز تقدم جديد في شراكتنا الاستراتيجية الشاملة".

وكانت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر قد أعلنت أمس الجمعة، عن فوز رئيس الوزراء الأسبق تبون بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 15ر58% من أصوات الناخبين.