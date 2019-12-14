جونسون: البرلمان يصوت على اتفاق بريكست بحلول الكريسماس

لندن - (د ب أ):

ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم السبت، أن النواب البريطانيين سوف يصوتون قبل أعياد الميلاد "الكريسماس" حول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وقال جونسون لأنصاره في سيدجفيلد في شمال شرق إنجلترا حيث حقق المحافظون مكسبا تاريخيا في دائرة كانت تعد معقلا لحزب العمال المعارض في الانتخابات المبكرة التي أجريت أمس الأول الخميس: "نحن على وشك الانتهاء من البريكست".

وسأل الحشد: "ما نوع اتفاق البريكست الذي لدينا؟"

وأضاف جونسون : "لدينا دعم مئة بالمئة (على الاتفاق من النواب المحافظين).. يمكننا إنهاء المسألة قطعا قبل الكريسماس".

ومن المتوقع أن يصبح تمرير الاتفاق الذي يسمح لبريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوربي في 31 ديسمبر الحالي، أمرا شكليا بعد فوز المحافظين بأغلبية كبيرة في الانتخابات.