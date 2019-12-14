أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى شباب العالم الطقس أسعار الذهب عبد المجيد تبون سد النهضة التعديل الوزاري عزل ترامب

مقتل 23 جنديا في هجوم لطالبان في جنوب شرق أفغانستان

08:48 ص السبت 14 ديسمبر 2019
مقتل 23 جنديا في هجوم لطالبان في جنوب شرق أفغانستان

الجيش الأفغاني

كابول - (د ب أ):

ذكر مسؤولون محليون اليوم السبت أن 23 جنديا على الاقل بالجيش الأفغاني قُتلوا من قبل مجموعة من المتسللين من حركة طالبان في إقليم غزني جنوب شرق أفغانستان.

وكان المتسللون قد هاجموا الجنود في قاعدة عسكرية بمنطقة "قره باغ" بالإقليم، طبقا لما قاله عضوا المجلس المحلي، عصمت الله جامرودال وأمان الله كمران.

وذكر المسؤولون أن جنديا آخر أصيب في الحادث، لكن نجا حيث أنه تظاهر أنه توفي.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الحادث، زاعمة أن مسلحيها قتلوا 32 جنديا.

وليس هناك أي تأكيد لذلك الرقم.

ولم يكن هذا النوع من الهجوم جديدا في إقليم غزني، الذي عادة ما تنفذه طالبان.

وخلال العامين الماضيين، قُتل عشرة من أفراد قوات الأمن الأفغانية من قبل طالبان في مثل تلك الهجمات في مناطق مختلفة بالإقليم، حسب مسؤولين.

الجيش الأفغاني حركة طالبان هجوم مسلح كابول

الخبر التالى:

الاتحاد الأفريقى يبحث خارطة الطريق لإنشاء محكمة الهجين للجرائم المرتكبة في جنوب السودان
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:وفاة النائب السيد حسن موسى وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب