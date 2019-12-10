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عباس يرحب بمواقف دول مجلس التعاون الخليجي الداعمة للفلسطينيين

10:19 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
عباس يرحب بمواقف دول مجلس التعاون الخليجي الداعمة للفلسطينيين

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رام الله - (د ب أ)

رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم الثلاثاء بـ"المواقف المميزة والتاريخية والدائمة" لدول مجلس التعاون الخليجي الداعمة لحقوق للشعب الفلسطيني.

وأشاد عباس في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية بالبيان الختامي للقمة الخليجية التي انعقدت في الرياض "بخصوص عدم شرعية الاستيطان، واعتباره مخالفاً للقانون الدولي والشرعية الدولية".

وشكر عباس العاهل السعودي الملك سلمان وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي على "مواقفهم الداعمة والثابتة تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

كما ثمن عباس البيان الذي صدر عن قمة مجلس التعاون الخليجي وأكد مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي المحتلة منذ حزيران/ يونيو 1967.

محمود عباس فلسطين مجلس التعاون الخليجي الشعب الفلسطيني

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