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برلين أول ولاية ألمانية تعلن حالة طوارئ مناخية

05:47 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
برلين أول ولاية ألمانية تعلن حالة طوارئ مناخية

برلين ألمانيا

برلين - (د ب أ)

أعلن مجلس الشيوخ بولاية برلين، حالة طوارئ مناخية، اليوم الثلاثاء، لتكون بذلك أول ولاية ألمانية تعلن ذلك.

وتم اليوم الثلاثاء اتخاذ قرار لزيادة المساعي الرامية لحماية المناخ في ولاية برلين، بعدما تم تأجيل الموضوع قبل أسبوع بسبب أمور معلقة.

وقال عمدة برلين ميشائل مولر بعد اجتماع مجلس الشيوخ اليوم: "قررنا أن نسعى لتجاوز أهدافنا الحالية التي تنص على خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 85 بالمئة، مقارنة بالمستويات التي كان عليها في 1990، إننا نسعى لتحقيق نسبة أكبر من 85 بالمئة".

ولكن لم ينص قرار مجلس الشيوخ الذي تم التوصل إليه اليوم إلى نسبة مئوية محددة جديدة.

وتتبع برلين بهذا القرار محليات متعددة على مستوى العالم.

برلين ألمانيا حالة طوارئ مناخية

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