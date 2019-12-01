العراق: مجلس النواب يقبل استقالة رئيس الحكومة
02:12 م الأحد 01 ديسمبر 2019
بغداد - (د ب أ):
وافق مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، على استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.
وصرح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بأنه سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد، حسب المادة 76 من الدستور.
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