دمشق: الولايات المتحدة تحاول التدخل في عمل لجنة مناقشة الدستور

دمشق - (د ب أ):

استنكرت وزارة الخارجية بحكومة الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأحد ما وصفته بمحاولة الولايات المتحدة التدخل في عمل اللجنة المعنية بوضع دستور جديد للبلاد.

وقال مصدر مسؤول بالوزارة، في بيان تم نشره على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إن "البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية حول جلسات لجنة مناقشة الدستور المنعقدة في جنيف يؤكد مرة أخرى وبشكل قاطع محاولات الولايات المتحدة التدخل في شؤون الدول وفرض أجنداتها الخاصة وآخرها الآن بتدخلها بعمل اللجنة".

وأضاف المصدر أن "حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد أن هذا الحوار هو سوري – سوري ولا يحق لأي أحد التدخل فيه، أو دعم أي جهة فيه تحت أي ذريعة وأن دور الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها الخاص السيد جير بيدرسون ينحصر في تسهيل مناقشات اللجنة وتيسير شؤونها فقط".

وشدد على أن "أي آراء أو بيانات من الولايات المتحدة أو غيرها لا قيمة لها ولا ولن تؤثر على عمل اللجنة وطبيعة حواراتها وشكله ومضمونه".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية اتهمت أمس وفد الحكومة السورية باللجنة الدستورية بمحاولة تعطيل عمل اللجنة والجهود الدولية المبذولة بشأنها بطرح شروط مسبقة.

وفي وقت سابق، أعلن بيدرسون أن أطراف اللجنة الدستورية السورية لم تتمكن خلال جولة مفاوضات انعقدت نهاية نوفمبر الماضي من الاتفاق حول جدول أعمال المفاوضات، معربا عن أمله بالتوصل إلى اتفاق خلال جولة المفاوضات المقبلة.