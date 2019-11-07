احتجاج طلابي في حفل تخرج في الجامعة الصينية بهونج كونج

هونج كونج - (د ب أ):

توقف حفل تخرج في الجامعة الصينية في هونج كونج اليوم الخميس فيما قام الخريجون بمسيرة دعما للمتظاهرين المناهضين للحكومة الذين هزت مسيراتهم المدينة لنحو ستة أشهر.

كان الطلاب الجامعيون في مقدمة حركة الاحتجاجات بهونج كونج منذ بدأت في يونيو بشأن مشروع قانون صار ملغيا الآن كان من شأنه أن يسمح بتسليم المطلوبين من هونج كونج إلى الصين.

اندلعت التوترات بين الطلاب من هونج كونج ومن البر الرئيسي للصين في حفل تخرج بالجامعة الصينية في هونج كونج عندما ردد الطلاب النشيد الاحتجاجي "المجد لهونج كونج" بدلا من النشيد الوطني الصيني مثلما تم توجيهم. وأشهر أحد طلاب الصين سكينا بينما كان يردد النشيد الصيني، قائلا إنه فعل هذا لأنه شعر أنه "مهددا" من جانب الطلاب الآخرين، حسبما جاء في تقرير من موقع "أر تي اتش كيه" الإخباري.

وأشارت مجموعة من طلاب الصحافة إلى سوء المعاملة المزعومة وإعاقة وسائل الإعلام خلال الاحتجاجات برفع لافتة تقول "نحن لسنا خائفين من أسلحتهم، ولكنهم خائفون من كاميراتنا".

واندلعت الاحتجاجات في حفلات تخرج جامعية أخرى، بما في ذلك جامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا حيث رفع الطلاب صورا فوتوغرافية لأقرانهم الذين تعرضوا لاصابات شديدة بعد السقوط من على أحد المباني عقب تفريق الشرطة لمظاهرة يوم الأحد.