إعلان

بعد أكثر من 30 عاما.. أكبر حزب مؤيد للديمقراطية في هونج كونج يحل نفسه

كتب : مصراوي

02:15 م 14/12/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

صوت أكبر حزب مؤيد للديمقراطية في هونج كونج اليوم الأحد على حل نفسه بعد أكثر من 30 عاما من النشاط السياسي، مما يمثل نهاية حقبة من المشهد السياسي المتنوع الذي كانت عليه المدينة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي، لو كين هي إن حوالي 97% من أصوات الأعضاء كانت مؤيدة لحله وأن هذا هو أفضل سبيل لأعضائه للمضي إلى الأمام، مضيفًا: "مع تغيير الزمن، يتعين علينا الآن، بكل أسف ، أن نسدل الستار على هذا الفصل".

وكان لو كين - هي قد قال في وقت سابق إن قرار المضي قدما في حل الحزب، تم اتخاذه بناء على الوضع السياسي الحالي والمناخ الاجتماعي، لكن قدامى أعضاء الحزب قالوا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) إن بعض الأعضاء تم تحذيرهم من العواقب، حال عدم حل الحزب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هونج كونج الصين الديمقراطية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير دولي: الذهب لم يعد ملاذا آمنا لهذا السبب
فيديو وصور- لحظة إزاحة الستار عن تمثال أمنحتب في كوم الحيتان بالأقصر
بالترتيب.. الصحة تكشف عن الفيروسات الأكثر انتشارا وموقف كورونا: كيف تفرق بينها؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
حالة الطقس اليوم.. أمطار وشبورة وانخفاض في الحرارة