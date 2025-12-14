بعد أكثر من 30 عاما.. أكبر حزب مؤيد للديمقراطية في هونج كونج يحل نفسه

صوت أكبر حزب مؤيد للديمقراطية في هونج كونج اليوم الأحد على حل نفسه بعد أكثر من 30 عاما من النشاط السياسي، مما يمثل نهاية حقبة من المشهد السياسي المتنوع الذي كانت عليه المدينة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي، لو كين هي إن حوالي 97% من أصوات الأعضاء كانت مؤيدة لحله وأن هذا هو أفضل سبيل لأعضائه للمضي إلى الأمام، مضيفًا: "مع تغيير الزمن، يتعين علينا الآن، بكل أسف ، أن نسدل الستار على هذا الفصل".

وكان لو كين - هي قد قال في وقت سابق إن قرار المضي قدما في حل الحزب، تم اتخاذه بناء على الوضع السياسي الحالي والمناخ الاجتماعي، لكن قدامى أعضاء الحزب قالوا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) إن بعض الأعضاء تم تحذيرهم من العواقب، حال عدم حل الحزب.