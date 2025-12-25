إعلان

سلالة جديدة من الإنفلونزا تظهر في هونج كونج.. هل تهدد بحدوث جائحة؟

كتب : مصراوي

03:31 م 25/12/2025

الإنفلونزا

وكالات
أكد عالم الفيروسات الإيطالي فابريزيو بريغلياسكو أن السلالة الجديدة من الإنفلونزا A(H3N2) المعروفة باسم "هونغ كونغ - K" موسمية، ولن تؤدي إلى جائحة، ويمكن التعامل معها باستخدام الإجراءات الصحية المعتادة.

وأوضح أن هذه السلالة لم تطرأ عليها تغييرات جذرية أو غير مسبوقة، وكانت معروفة قبل جائحة كوفيد-19. ورغم اكتسابها سبع طفرات جعلت التعرف عليها أكثر صعوبة، إلا أن اللقاحات السابقة ما تزال فعالة ضدها.

وأشار بريغلياسكو إلى أن أمراض الجهاز التنفسي غالبًا ما يُساء تشخيصها على أنها إنفلونزا، موضحًا أن مصطلح "الإنفلونزا" يُستخدم في العادة لوصف نزلات البرد الشديدة أو العدوى الفيروسية الأخرى.

وأكد أن النوع الفرعي الجديد للإنفلونزا يظهر هذا العام في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا، ما قد يؤدي أحيانًا إلى مضاعفات مثل الالتهاب الرئوي، لكنه شدد على أن ذلك لا يشكل جائحة، بل موسمًا مميزًا يزداد فيه عدد الحالات.

الإنفلونزا هونج كونج جائحة كوفيد-19

