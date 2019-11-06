النواب الأمريكي يبدأ جلسات استماع علنية بشأن اتهام ترامب بالتقصير الأسبوع المقبل

واشنطن - (د ب أ)

يفتتح الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي المرحلة العلنية من التحقيق بشأن اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتقصير الأسبوع المقبل، مع الاستماع إلى بعض الشهود البارزين الذين أوضحوا ضغط الرئيس على أوكرانيا لفتح تحقيق ضد منافس سياسي.

وأعلن أدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات بالمجلس، اليوم الأربعاء أن ثلاثة مسؤولين بارزين سوف يدلون بشهادتهم في الجلسات العلنية.

ومن المنتظر أن تبدأ جلسات الاستماع العلنية في 13 نوفمبر الحالي مع وليام تايلور، السفير الأمريكي المؤقت في أوكرانيا، وفي الـ15 من الشهر الجاري ستدلي ماري يوفانوفيتش، السفيرة الأمريكية السابقة لدى كييف، والتي أطاح بها ترامب، بشهادتها بشكل علني أمام اللجنة.

ويركز تحقيق المساءلة على تحديد ما إذا كان ترامب قد مارس ضغوطا هو ومسؤوليه على الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من أجل فتح تحقيق مع جو بايدن، المنافس السياسي الديمقراطي للرئيس ترامب، مقابل مساعدات عسكرية.

ويتهم الديمقراطيون الرئيس ترامب بإساءة استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية، معتبرين أنه سعى لتشويه صورة بايدن، من أجل إعطاء دفعه لحملته الانتخابية للفوز بولاية رئاسية جديدة.

وبالنسبة ليوفانوفيتش، فيبدو أنه تم استبعادها من منصبها بسبب رفضها التجاوب مع مطالب البيت الأبيض.

من جانبه، ينفى ترامب أن يكون قد ضغط على أوكرانيا لتحقيق مكاسب شخصية، وأكد أن هدفه الوحيد كان مكافحة الفساد.