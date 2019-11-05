بن سلمان: عملنا على رأب الصدع بين الأطراف اليمنية

القاهرة- (مصراوي):

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الكلمة الافتتاحية أثناء مراسم توقيع اتفاقية الرياض بين الفرقاء اليمنيين، أن المملكة بذلت كل ما في وسعها من أجل رأب الصدع بين الأطراف في اليمن.

وقال بن سلمان، إن الاتفاق سيكون فاتحة جديدة لاستقرار اليمن، منوها بما قدمته الإمارات من تضحيات.

وتابع: " شغلنا الشاغل هو نصرة اليمن الشقيق استجابة لدعوة الحكومة الشرعية".

وبدأت قبل قليل مراسم توقيع الاتفاق الذي ترعاه المملكة العربية السعودية، وسط حضور عدد من المسؤولين والقادة أبرزهم ولي عهد أبو ظبي الأمير محمد بن زايد.

ويؤسس الاتفاق، الذي رعته السعودية بين الأطراف المتحالفة ضد ميليشيات الحوثي، لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة، وتوحيد الجهود للقضاء على الانقلاب واستئناف عمليات التنمية والبناء، خاصة في المحافظات المحررة جنوبي البلاد.

الاتفاق ينص ضمن أبرز بنوده على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون 7 أيام، وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه.