الكرملين: لا توجد خطط لعقد لقاء جديد بين بوتين وترامب

موسكو- (أ ش أ):

نفى المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، وجود خطط لعقد اجتماع جديد بين الرئيسين الروسي والأميركي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

وقال بيسكوف - في تصريح اليوم، الثلاثاء، - "لا توجد حاليا خطط محددة لعقد لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب".

وأضاف أنه "من غير الواضح بعد أين يمكن أن يكون الرئيسين سوية وعلى هامش أي فعالية دولية، لذا لا يمكننا الآن قول أي شيء بهذا الصدد".