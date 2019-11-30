زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب غربي إيران

طهران - (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر جنوب غربي إيران، اليوم السبت.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يبعد 48 كيلومترا عن شرق مدينة مسجد سليمان في محافظة خوزستان بجنوب غربي البلاد.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.