باكستان ترحب بإعلان ترامب استئناف المفاوضات مع طالبان

إسلام أباد - أ ش أ

رحبت باكستان برغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مواصلة التسوية السياسية في أفغانستان واستئناف المفاوضات مع طالبان.

ووصف وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي - وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - إعلان استئناف المفاوضات مع طالبان بالتطور الإيجابي؛ والذي يساعد في إحلال السلام والاستقرار في أفغانستان وكذلك في المنطقة بأسرها.

وأضاف قريشي أن باكستان ستواصل تسهيل عملية السلام والمصالحة الأفغانية بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية، آملا أن تشجع كافة الأطراف المعنية المشاركة بشكل بناء.