الحزب الحاكم في أذربيجان يحث الرئيس على حل البرلمان

باكو - (د ب ا)

حث الحزب الحاكم في أذربيجان الرئيس إلهام علييف على حل البرلمان، وتمهيد الطريق أمام إجراء أول انتخابات مبكرة في هذه الدولة الواقعة في بحر قزوين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن على أحمدوف، السكرتير التنفيذي لـ"حزب أذربيجان الجديد" إن هذه الخطوة سوف تسمح بامتداد التغييرات السياسية التي بدأها الرئيس علييف في الأشهر الأخيرة إلى نطاق" تجديد البرلمان".

ولم يحدد أحمدوف ماهية التغييرات التي سيتم إجراؤها أو موعد حل البرلمان.

ويسيطر الحزب الحاكم "واى إيه بى" على 125 مقعدا فى البرلمان مع المشرعين الموالين للحكومة المدرجين كمستقلين.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمان في أذربيجان في نوفمبر 2020.

وقال على كريمي، رئيس حزب الجبهة الشعبية لأذربيجان المعارض أن حل البرلمان" لا ينطوى على أى إصلاحات على الأطلاق" مشيرا إلى أن هذه الخطوة تستهدف "تركيز كل السلطات والموارد فى يد باشاييف" من خلال مد نفوذهم إلى المجلس التشريعى، مشيرا بذلك إلى أسرة علييف.