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الإمارات ونيوزيلندا تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

10:14 م الأربعاء 27 نوفمبر 2019
الإمارات ونيوزيلندا تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

أبوظبي - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية نيوزيلندا ونستون بيترز، تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، الأربعاء، أن الجانبين أكدا، خلال اللقاء، التزامهما بمكافحة التطرف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله ودعم الجهود الإقليمية والدولية في هذا الصدد والعمل على ترسيخ قيم التسامح والسلام في العالم.

ووقع الجانبان على مذكرة ترتيبات بشأن التعاون الإنمائي في مجال مشروعات الطاقة المتجددة بين وزارة الخارجية في البلدين .

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عبدالله بن زايد آل نهيان نيوزيلندا الإمارات

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