عودة الهدوء إلى بيروت بعد اشتباكات بين محتجين وعناصر حزب الله

بيروت - (د ب أ)

عاد الهدوء إلى بيروت بعد اندلاع اشتباكات بين المتظاهرين المناهضين للحكومة وأتباع حزب الله وحركة أمل، في العاصمة اللبنانية يوم الاثنين.

وتم نشر جنود الجيش وشرطة مكافحة الشغب اللبنانية على جسر الرنج، وهي منطقة تفصل شرق وغرب بيروت ، حيث اندلعت الاشتباكات بين أتباع حزب الله الشيعي وحركة أمل والمتظاهرين المناهضين للحكومة.

كان الشارع مغطى بالحجارة والزجاجات المكسورة بينما ألقى أتباع الجماعتين الشيعيتين أشياء على المتظاهرين المناهضين للحكومة.

وقسمت الشرطة والجنود الشارع في الساعات الأولى من صباح الاثنين لمنع المحتجين من الاقتراب من بعضهم البعض ؛ وتعين عليهم استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.

استيقظ السكان في شارع مونوت القريب لرؤية صفوف من السيارات متوقفة خارج منازلهم دمرها أتباع حزب الله وأمل،وركبوا دراجات نارية في المناطق المسيحية في محاولة واضحة لبث الخوف.

كما تم كسر نوافذ السيارات والمحلات التجارية في المنطقة من قبل أتباع الجماعتين الشيعيتين الذين كانوا يحملون العصي وكانوا يرتديون أقنعة سوداء ، على حد وصف أحد السكان لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) .

وقال صاحب المتجر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ(د ب أ): "كانوا يهتفون الشيعة الشيعة ... لقد جئنا ".

صاحت امرأة من شرفة منزلها بالقرب من شارع مونوت "هذه عصابات مأجورة من وليس اللبنانيون".

يؤدي جسر رنج وشارع مونوت إلى حي الأشرفية الذي تقطنه أغلبية مسيحية من جهة ، لكنهما قريبان أيضًا من منطقة الخندق الغميق الشيعية المليئة بأتباع حزب الله وأمل.

وقال أحد الموالين لحركة آمل قرب خندك الغميق: "هؤلاء المتظاهرون يغلقون منطقة قريبة منا وعليهم أن يعلموا أنهم لا يستطيعون إغلاق الطرق على الناس".

واندلعت المصادمات بعد إغلاق المتظاهرين المناهضين للحكومة للجسر وغيرها من المناطق الواقعة على مشارف العاصمة لممارسة الضغط على الرئيس اللبناني لتسمية رئيس وزراء وحكومة جديدين في أقرب وقت ممكن.

ووفقًا للصليب الأحمر اللبناني، الذي كان في المنطقة فجر اليوم الاثنين، أصيب أربعة متظاهرين معارضين للحكومة على الأقل ، إضافةً إلى جنديين لبنانيين ، في عملية إلقاء الحجارة.

وصف حزب الله ما يبدو أنه حادث سيارة في الجية ، على بعد 20 كيلومتراً جنوب بيروت في وقت سابق يوم الاثنين ، تم خلالها حرق شخصين حتى الموت،بانه "جريمة إرهابية".

وألقى حزب الله باللوم في الحادث على إغلاق الطرق من قبل المتظاهرين المناهضين للحكومة ، وقال في بيان إن "الجريمة المروعة نتجت عن هجمات من جانب عصابات تشبه الميليشيات ضد مدنيين أبرياء".

أظهر الفيديو الذي تم بثه على وسائل الإعلام المحلية سيارة مسرعة تضرب حاجزًا معدنيًا قبل التوجه عمود موضوع على الأرض وتشتعل فيها النيران .

ودفع هذا الحادث أتباع حزب الله وحركة أمل إلى الاحتجاج في الضاحية الجنوبية لبيروت ، وهي معقل للجماعتين ، للتنديد بإغلاق الطرق.

ويشهد لبنان احتجاجات على مستوى البلاد منذ 17 أكتوبر، مما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري بعد أسبوعين تقريبًا.

ويدعو المتظاهرون إلى تشكيل حكومة من التكنوقراط ، بدلاً من السياسيين من الطبقة الحاكمة ، للمساعدة في إنعاش اقتصاد البلاد ، الذي تراجع منذ بدء الاحتجاجات.

وأدت المشاحنات السياسية بين الجماعات المتنافسة إلى تأخير تشكيل حكومة جديدة.

كان حزب الله وحركة أمل جزءًا من الحكومة الائتلافية بقيادة الحريري.

وفي الوقت نفسه، التقى مبعوث بريطاني بمسؤولين لبنانيين وحثهم على تشكيل حكومة جديدة تلبي تطلعات الشعب اللبناني.

كرر ريتشارد مور، المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث ، التزام بلاده بـ "مساعدة لبنان ودعم شرعيته الدستورية".

والتقى المسؤول بالرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المؤقت سعد الحريري ووزير الخارجية المؤقت جبران باسيل.