منها السعودية.. مسؤول إيراني يهدد 4 دول بالـ"إبادة"

القاهرة – (مصراوي):

هدد قائد قوات الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الاثنين، أمريكا وإسرائيل وبريطانيا والسعودية، بـ"الإبادة" في حال تجاوز "الخطوط الحمراء" في التعامل مع إيران.

وقال سلامي، في خطاب نقله التلفزيون الإيراني: "أقول لأمريكا وإسرائيل وآل سعود وبريطانيا إنكم جربتمونا في الساحات ولم تتمكنوا من الرد علينا، والجميع سمع صفعاتنا".

وتابع: "نقول لكم لا تجتازوا خطوطنا الحمر، وإذا اجتزتم خطوطنا الحمر سوف نبيدكم".

واندلعت مظاهرات في إيران، يوم الـ15 من نوفمبر الجاري، بعد ساعات من إعلان الحكومة رفع الدعم عن البنزين، وارتفاع أسعاره بما إلى إلى 200 في المئة، في ظل أزمة اقتصادية حادة.

ونقل التلفزيون الإيراني عن الشرطة قولها إنها اعتقلت 180 من قادة الاضطرابات في أنحاء البلاد. فيما ذكر مركز حقوق الإنسان في إيران، ومقره نيويورك، على موقعه الإلكتروني أن إحصاء اعتمد على أرقام رسمية وتقارير ذات مصداقية يشير إلى أن "2755 شخصا على الأقل جرى إلقاء القبض عليهم، لكن الحد الأدنى الفعلي يقترب من 4000 على الأرجح".

وتُعتبر أعمال العنف التي ترتكبها السلطة الايرانية من قتل واعتقال خلال المظاهرات هي الأسوأ، على الأقل منذ أخمدت إيران "الثورة الخضراء" عام 2009، عندما قتل عشرات المحتجين على مدى عدة أشهر.