العراق: سقوط صاروخ بنهر دجلة قرب السفارة الأمريكية

القاهرة – مصراوي:

أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، سقوط صاروخ في نهر دجلة بالعاصمة بغداد، بالقرب من السفارة الأمريكية.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان، تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، أن الصاروخ سقط مساء الجمعة في نهر دجلة، بالعاصمة بغداد، قرب السفارة الأمريكية، إلا أنها لم تحدد نوع الصاروخ.

وشهدت تلك المنطقة عمليات قصف عديدة من مصادر مجهولة، خاصة في الآونة الأخيرة.