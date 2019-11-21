جلسات عزل ترامب.. مستشارة سابقة للرئيس تنفي "نظرية المؤامرة" في أزمة أوكرانيا

واشنطن - (د ب أ)

قالت مستشارة بارزة سابقة في البيت الأبيض، أمام الكونجرس الأمريكي، اليوم الخميس، إن نظرية المؤامرة التي يدفع بها الحزب الجمهوري، والتي تزعم بأن أوكرانيا تدخلت بشكل كبير في الانتخابات الرئاسية الامريكية في 2016، خاطئة.

ويأتي التصريح الذي أدلت به فيونا هيل، المستشارة السابقة المختصة بالشؤون الروسية، في اليوم الخامس من جلسات الاستماع العامة في تحقيق باتهام الرئيس دونالد ترامب المستمر بالتقصير.

وكان ترامب وحلفاؤه قد روجوا لفكرة أن أوكرانيا تدخلت للإضرار بالحملة الانتخابية للرئيس ترامب عام 2016، وغالبا خلال رفض الفكرة الأكثر قبولا بأن روسيا هي التي تدخلت وساعدت ترامب بشكل فعال.

وقالت هيل خلال الجلسة: "بناءً على الأسئلة والبيانات التي سمعتها، يبدو أن بعضكم في هذه اللجنة يعتقد أن روسيا وأجهزتها الأمنية لم تشن حملة ضد بلدنا، وأن أوكرانيا ربما تكون فعلت ذلك بطريقة أو بأخرى لسبب ما".

وأضافت "هذه رواية خيالية صنعتها ونشرتها أجهزة الأمن الروسية ذاتها"، محذرة من الترويج للروايات التي تتناسب مع أجندة السياسة الخارجية الروسية. وذكرت أن موسكو مستمرة في النيات الخبيثة تجاه الولايات المتحدة.

يشار إلى أن الرئيس متهم بسوء استغلال سلطته للضغط على أوكرانيا لإعلان تحقيق ضد خصمه ، جو بايدن، المنتمي للحزب الديمقراطي. وتم استخدام النظرية المتعلقة بأوكرانيا في 2016 للتبرير للضغط.

وقال ديفيد هولمز، الدبلوماسي المحترف الذي عمل في السفارة الأمريكية في كييف، خلال الجلسة إن نظرية أوكرانيا ساعدت على صرف الانتباه عن التدخل الروسي الحقيقي.

وأضاف هولمز إن كبار المسؤولين الأمريكيين، بناءً على دعوة من ترامب كما يبدو، ضغطوا على أوكرانيا للتحقيق بشأن منافسه السياسي المحلي، بأساليب تضمنت حجب المساعدات الأمنية.

وأوضح هولمز: "كان هؤلاء المسؤولون الكبار يستخدمون قوتنا الدبلوماسية لحث الرئيس الأوكراني الجديد على الإعلان عن فتح تحقيق جنائي ضد خصم الرئيس ترامب السياسي".