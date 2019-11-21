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البنتاجون ينفي بحث خفض قواته في كوريا الجنوبية

01:49 م الخميس 21 نوفمبر 2019
البنتاجون ينفي بحث خفض قواته في كوريا الجنوبية

البنتاجون

القاهرة- (مصراوي):

نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الخميس، تقريرا نشرته صحيفة كورية جنوبية يُفيد بأن الولايات المتحدة تبحث خفض عدد جنودها بشكل كبير في سول، ما لم تُسهم الأخيرة بالمزيد في تكاليف نشر القوات.

وقال المتحدث باسم الوزارة جوناثان هوفمان في بيان نقلته رويترز، الخميس: "لا صحة على الإطلاق لما ورد في تقرير صحيفة (تشوسون إيلبو) عن أن وزارة الدفاع الأمريكية تدرس حاليا إبعاد أي قوات من شبه الجزيرة الكورية".

وأشار هوفمان إلى تصريح وزير الدفاع مارك إسبر في وقت سابق الخميس عن أنه لم يسمع بمثل هذه الخطط.

وأضاف: "كان الوزير إسبر في كوريا الجنوبية في الأسبوع الأخير وأكد مجددا التزامنا الراسخ تجاه (كوريا الجنوبية) وشعبها. تكشف مثل هذه الأنباء أوجه الخلل الخطيرة اللامسؤولة في النقل عن مصدر واحد مجهول. نطالب تشوسون إيلبو بسحب هذا الخبر على الفور".

البنتاجون كوريا الجنوبية القوات الأمريكية

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