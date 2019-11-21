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مصدر: الرياض تستضيف القمة الخليجية المقبلة بدلا من أبو ظبي

08:28 ص الخميس 21 نوفمبر 2019
مصدر: الرياض تستضيف القمة الخليجية المقبلة بدلا من أبو ظبي

مجلس التعاون الخليجي

الرياض - (د ب أ):

كشف مصدر مطلع بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ، اليوم الخميس، عن أن القمة الخليجية المقبلة ستعقد في العاصمة السعودية الرياض الشهر المقبل، بدلا من أبو ظبي.

وقال المصدر في تصريح خاص لمراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن دولة الإمارات العربية المتحدة التي كان من المقرر أن تستضيف القمة التاسعة والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الست "طلبت أن تعقد القمة في دولة المقر"، أي السعودية، دون أن يفصح عن الأسباب .

وأشار المصدر إلى أن "اتصالات تجري حاليا بين الدول الأعضاء للاتفاق على موعد محدد لعقد القمة " متوقعا أن تتم " قبل منتصف الشهر القادم".

ولم يصدر بيان رسمي من جانب الإمارات أو السعودية.

وكانت الرياض قد استضافت القمة السابقة في التاسع من ديسمبر العام الماضي بدلا من سلطنة عمان التي اعتذرت عن استضافة القمة.

مجلس التعاون الخليجي أبو ظبي الرياض السعودية

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