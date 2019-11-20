تركيا : تحييد 10 من مسلحي "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق

أنقرة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء تحييد عشرة من مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن الوزارة أنه تم استهداف المشتبه بهم مع ذخائرهم وأسلحتهم بعد رصد استعدادهم لتنفيذ هجوم.

ووفقا لبيان الوزارة، فإن هذا يأتي في إطار عملية "المخلب 3" المتواصلة بمنطقة "حفتانين" شمالي العراق.

ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ يوليو من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها وهجماتها ضد عناصر الأمن والجيش.

وتصنف تركيا "حزب العمال الكردستاني" منظمة إرهابية انفصالية.