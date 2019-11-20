اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين في الرياض الشهر المقبل

الرياض - (د ب أ):

ذكرت مصادر دبلوماسية في العاصمة السعودية الرياض اليوم الأربعاء أن وزراء مالية دول مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات في العالم سيعقدون اجتماعا لهم في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل في الرياض لبحث سبل مواجهة مخاطر تدهور الاقتصاد العالمي رغم التطورات الإيجابية في الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين ومفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وأشارت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إلى استمرار حالة تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي ، مضيفة أن العديد من أعضاء مجموعة العشرين أشاروا إلى هذه المخاطر السلبية التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي وتشاركوا الشعور بالتوتر.

كما يستعرض الوزراء الجهود التي بذلت حتى الآن على صعيد إصلاح الضرائب على الشركات الرقمية العملاقة باتجاه التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن بحلول عام 2020 .

ومن المقرر أن تستضيف السعودية قمة قادة دول العشرين القادمة يومي 21 و22 نوفمبر من العام المقبل.

يشار إلى أن وزراء مالية المجموعة عقدوا اجتماعا في العاصمة الأمريكية واشنطن على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في الفترة بين 15 و20 من شهر أكتوبر الماضي.

وحذر صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي من تدهور التوقعات الاقتصادية العالمية.