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بريطانيا: حزب المحافظين يتقدم بـ8 نقاط على العمال قبل انتخابات ديسمبر

08:26 م السبت 02 نوفمبر 2019
بريطانيا: حزب المحافظين يتقدم بـ8 نقاط على العمال قبل انتخابات ديسمبر

مجلس العموم البريطاني

لندن (د ب أ)
تصدر حزب المحافظين البريطاني الحاكم نتائج استطلاع رأي نشرت نتائجه اليوم السبت، بفارق ضئيل على حزب العمال المعارض.

وحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "أو آر بي بول" لصالح صحيفة "التليجراف" أن حزب المحافظين حصل على 36% من تأييد ممن شملهم الاستطلاع مقابل 28% لحزب العمال المعارض.

وحصل حزب الديمقراطيين الأحرار على 14% وحزب بريكست على 12%، حسبما نقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء.

وشمل الاستطلاع عينة من 1510 ناخبين وجرى خلال يومي الأربعاء والخميس.

بريطانيا حزب المحافظين حزب العمال

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