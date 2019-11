"لمصلحة محدودي الدخل".. مظاهرات إيران مستمرة ضد رفع سعر الوقود (فيديو)

القاهرة – مصراوي:

تواصلت المظاهرات في عدة مدن إيرانية احتجاجا على رفع أسعار الوقود، وهاجم المحتجون الغاضبون محطات وقود وقطعوا الطرق في عدد من المناطق.

وبعد نفي سابق لوجود احتجاجات واشتباكات بين القوى الأمنية والمتظاهرين، قالت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" إن مظاهرات خرجت مساء أمس الجمعة في مدن مشهد والأحواز وسيرجان، اعتراضا على القرار الحكومي برفع أسعار الوقود.

وشهدت محطات البنزين ازدحاما شديدا واحتجاجات من مواطنين عاديين وسائقي سيارات، ووصل الأمر إلى إغلاق طرق بعد إطفاء محركات سياراتهم.

وأغلق محتجون طريق رئيسي يؤدي إلى الحي الصناعي في مدينة شيراز جنوبي إيران، وهو طريق كمربندي.

فيما أغلق المتظاهرون شوارع رئيسية في العاصمة طهران أيضًا عن طريق إيقاف سياراتهم في إشارة إلى رفض القرار الحكومي.

After Lebanon, Iraq, Bolivia, Chile the new global wave of protest caused by economic hardships arrived in #Iran after government decision to increase gas prices by 300 percent! #بنزین pic.twitter.com/7hrRJ1cXeY