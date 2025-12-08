ليلى علوي بعد مشاهدتها "فلسطين 36": "اتأثرت وبكيت كتير جدًا" (صور)

قبل عرض "خريطة رأس السنة".. ماذا قالت ريهام عبدالغفور عن تجربتها مع ذوي

كشفت الفنانة ليلى علوي، عن رأيها في فيلم "فلسطين 36" بعد مشاهدتها له، مؤكدة أنها تأثرت به ودفعها للبكاء كثيرا.

ونشرت ليلى، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "سعدت جدًا بوجودي في حفل نتفليكس، وكان لقاء جميل مع الممثل المبدع كريم عناية من أبطال فيلم فلسطين 36 من إخراج الرائعة آن ماري جاسر".

وتابعت: "اتفرجت على الفيلم في الليلة التانية من المهرجان، وحابة أقول إنّي اتأثرت وبكيت كتير جدًا، ومش أنا لوحدي بل القاعة كلها كانت في حالة صمت وتأثر من شدّة الوجع اللي الفيلم لمسنا بيه".

وأضافت: "سعيدة بوجود فيلم زي ده مهم بيسلّط الضوء على تفاصيل تاريخية ناس كتير ممكن متكونش عارفاها، وبيقدّم الحكاية بإنسانية وصدق يخليك تعيش كل لحظة، أشكر كل القائمين على الفيلم، ودعائي لفلسطين بالحرية والسلام قريبا".

تدور أحداث الفيلم في عام 1936، حول الثورة الكبرى (الثورة العربية في فلسطين) ضد الاستعمار البريطاني، من خلال تتبع حياة المزارعين الفلسطينيين، وسكان المدن، والضباط البريطانيين، وهو بطولة كريم داوود، يافا بكري، روبرت أرامايو، جلال الطويل، كامل الباشا، هيام عباس، صالح بكري، ظافر العابدين، كتابة وإخراج آن ماري جاسر.

