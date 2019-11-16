الناخبون في سريلانكا يدلون بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد

كولومبو - أ ش أ

توجه الناخبون في سريلانكا، اليوم /السبت/، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد التي لا تزال تناضل من أجل التعافي من هجمات عيد الفصح الدامية التي أودت بحياة أكثر من 250 شخصا.

وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية أن ما يقرب من 16 مليون شخص يحق لهم التصويت في الانتخابات، مضيفة أنه من غير المتوقع ظهور النتائج قبل يوم غد /الأحد/.

وأشارت القناة إلى أن وزير دفاع سريلانكا السابق جوتابايا راجاباكسا، الذي قاد الحملة العسكرية لهزيمة المتمردين منذ 10 سنوات ماضية، والوزير ساجيث بريماداسا، يخوضان منافسة متقاربة في الانتخابات الرئاسية.

وتعهد راجاباكسا بإجراء إصلاحات للأمن القومي من خلال اللعب على وتر الخوف الذي ينتاب الأغلبية السنهالية البوذية عقب هجمات أبريل التي تبناها تنظيم داعش الإرهابي.. فيما وعد بريماداسا المناطق الريفية بتوفير إسكان مجاني وملابس لطلاب المدارس.

وفي سياق متصل، أفادت الشرطة السريلانكية بأن مجموعة من المسلحين المجهولين قاموا بإطلاق النار على قافلة تضم أكثر من 100 حافلة كانت تقل ناخبين مسلمين إلى مركز اقتراع بمدينة "أنورادابورا" بوسط البلاد؛ دون أن يسفر الحادث عن وقوع إصابات.