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    بوتين يطالب دول "بريكس" بلعب دورًا قياديًا في الأمم المتحدة

    06:30 م الخميس 14 نوفمبر 2019
    بوتين يطالب دول "بريكس" بلعب دورًا قياديًا في الأمم المتحدة

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

    البرازيل - (أ ش أ)

    أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، عن قناعته بضرورة أن تحصل دول مجموعة "بريكس"، التي تضم البرازيل، وروسيا، والهند، والصينن وجنوب أفريقيا، على المكانة الريادية في منظمة الأمم المتحدة.

    وقال بوتين - في كلمة ألقاها أثناء الاجتماع العام لقمة "بريكس" في عاصمة البرازيل، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "يجب أن تكون دول بريكس أكثر طموحا في قيامها بالدور القيادي في الأمم المتحدة، يتعين علينا أن نقوم بدفع الأجندة الإيجابية بنشاط أكبر وبشكل مستمر، ونجمع حولنا شركائنا في الرأي؛ من أجل إيجاد حلول مشتركة لأبرز القضايا العالمية والإقليمية".

    وأكد بوتين أن روسيا في إطار توليها رئاسة "بريكس" في العام 2020- تعتزم توسيع التنسيق السياسي بين دول المجموعة على الساحات الدولية، وخاصة ضمن إطار الأمم المتحدة، مشيرا إلى قرب مواقف دول "بريكس" حول "دائرة واسعة من بنود الأجندة الأممية، مثل صنع السلام ومواجهة التهديد الإرهابي والجريمة العابرة للحدود.

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