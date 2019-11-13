إصابة 6 أشخاص جراء وقوع تفجير انتحاري بمركز للشرطة في أندونيسيا

جاكرتا - (أ ش أ):

قالت الشرطة الأندونيسية اليوم الأربعاء إن انتحاريا فجر نفسه في مركز مزدحم للشرطة بثالث أكبر مدينة في البلاد مما أسفر عن إصابة ستة أشخاص على الأقل.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن المتحدث باسم الشرطة الوطنية محمد إقبال قوله "إن المهاجم تمكن من تجاوز مركز الحراسة وقام بتفجير نفسه في ساحة مركز شرطة مدينة "ميدان" التي كانت مكتظة بالأشخاص الذين كانوا يصطفون للحصول على شهادات وأوراق مختلفة".

وأضاف إقبال أن المهاجم فجر نفسه ولقى مصرعه بعد مواجهته من قبل ضباط آخرين وهو ما أسفر عن إصابة أربعة ضباط على الأقل ومدنيين إثنين بجروح.. ومازالت الشرطة تحقق في أسباب وملابسات وقوع هذا التفجير.