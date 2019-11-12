سقوط صواريخ من غزة على طريق سريع جنوب تل أبيب (فيديو)

سقوط صواريخ من غزة على طريق سريع جنوب تل أبيب

القاهرة – مصراوي:

نشرت شبكة "سي إن إن"، مقطع فيديو، للصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة، صباح اليوم، ردًا على اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، بهاء أبو العطا، وسقطت على طريق رئيسي بإحدى المناطق جنوب تل أبيب.

وظهر في الفيديو، سقوط قذائف صاروخية على طريق بإحدى المستوطنات الإسرائيلية، كادت أن تضرب المركبات.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، اغتيال القيادي في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، "بهاء أبو العطا".

وأضاف أنه نفذ ضربة جوية استهدفت مبنى كان القيادي "أبو العطا" بداخله في غزة، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وحمّل الجيش الإسرائيلي أبو العطا مسؤوليّة عمليات إطلاق الصواريخ على إسرائيل، خلال الأشهر الأخيرة.

ونعت "سرايا القدس" أبو العطا، قائلة إنه: "استشهد أثناء قيامه بعمل جهادي بطولي لدحر المؤامرات والدفاع عن الأرض والعرض على يد الغدر والخيانة لتسقي دماؤه الشريفة والطاهرة تراب الوطن".

وتوعّدت "سرايا القدس" بـ"ردّ حتمي قادم يزلزل الكيان الصهيوني"، في إشارة لإسرائيل.