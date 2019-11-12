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حرائق الغابات في أستراليا تصل ضواحي سيدني

12:09 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
حرائق الغابات في أستراليا تصل ضواحي سيدني

رجال الإطفاء

سيدني- (أ ف ب):

وصلت حرائق الغابات إلى مسافة بضعة كيلومترات من وسط مدينة سيدني الأسترالية، اليوم الثلاثاء، ما دفع رجال الإطفاء لرشّ مواد مانعة للاشتعال على الأشجار وأسطح المنازل في ضاحية في شمال المدينة التي تعد أكبر مدن البلاد.

وقالت السلطات إن حريقا خرج عن السيطرة في ضواحي سيدني، فيما هناك حريق آخر تحت السيطرة.

وأظهرت لقطات جوية ألسنة اللهب مشتعلة في غابة أشجار كينا في تورامورا على الساحل الشمالي لسيدني على بعد حوالي 15 كيلومترا من وسط المدينة. ونشرت السلطات رجال الاطفاء في المنطقة لحماية المنازل.

حذرت دائرة الإطفاء الريفية في نيو ساوث ويلز السكان من أن "الحريق يمتد بسرعة"، مضيفة أن "الممتلكات تحت التهديد".

ولم ترد تقارير فورية عن وصول الحرائق لأي مبانٍ أو ممتلكات في المنطقة.

هذا المحتوى من

AFP
رجال الإطفاء أستراليا حرائق الغابات رشّ مواد مانعة للاشتعال

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