الحكومة الإسرائيلية المؤقتة توافق على تعيين نفتالي بينيت وزيرا للدفاع

تل أبيب - (د ب أ):

وافقت الحكومة الإسرائيلية المؤقتة اليوم الأحد على تعيين السياسي اليميني نفتالي بينيت وزيرا للدفاع.

وقال بينيت للصحفيين في أعقاب اجتماع الحكومة: "انطلاقا من إحساس بالمسؤولية الكبيرة عن أمن دولة إسرائيل، قبلت يوم الجمعة طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن أتولى وزارة الدفاع"، معربا عن "ثقته الكاملة" في قوات الأمن الإسرائيلية.

وينظر الكثيرون إلى الخطوة على أنها محاولة من نتنياهو لمنع انضمام بينيت إلى حكومة محتملة بقيادة حزب "أزرق أبيض" ، حيث تجري محادثات لتشكيل ائتلاف في أعقاب الانتخابات التشريعية التي أجريت في سبتمبر الماضي.

وتم تكليف بيني جانتس ،زعيم حزب "أزرق أبيض" (وسط) بتشكيل الحكومة الشهر الماضي. ولا يزال أمام جانتس 10 أيام من المهلة لتشكيل الحكومة. وكان نتنياهو لم يتمكن من تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات.

يشار إلى أن تشكيل الحكومة يمثل تحديا، نظرا لأن أي من حزب جانتس ولا حزب نتنياهو"ليكود" لا يملك أغلبية 61 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا والمطلوبة لتشكيل حكومة أغلبية.

وحصل حزب وزير الخارجية السابق أفيجدور ليبرمان "إسرائيل بيتنا" على ثمانية مقاعد في الانتخابات الأخيرة، إلا أنه رفض دعم أي من نتنياهو أو جانتس.

وكان نتنياهو فشل في تشكيل ائتلاف بعد الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي. ومن ثم جرت الدعوة لانتخابات جديدة في سبتمبر.