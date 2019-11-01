السودان تعلن موافقتها على حضور اجتماع واشنطن بشأن سد النهضة

القاهرة - مصراوي:

أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، موافقتها على الدعوة الأمريكية للاجتماع الثلاثي يوم الأربعاء القادم، الذي يضم إلي جانب وزارة الخزانة الأمريكية، وزراء خارجية ومياه كل من مصر السودان وإثيوبيا، في حضور رئيس البنك الدولي.

ويتوجه ياسر عباس وزير الري والموارد المائية، وأسماء عبدالله وزيرة الخارجية، الثلاثاء المقبل إلى الولايات المتحدة الامريكية، للمشاركة في الاجتماع الثلاثي الذي دعت له واشنطن في السادس من نوفمبر للتباحث بشأن سد النهضة الإثيوبي.